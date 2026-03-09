SEGRO, scendono le quotazioni a Londra

(Teleborsa) - Scende sul mercato il fondo d'investimento immobiliare inglese
, che soffre con un calo del 4,86%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100
, evidenzia un rallentamento del trend di SEGRO
rispetto al principale indice della Borsa di Londra
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 7,01 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 7,329. Il peggioramento di SEGRO
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 6,809.
