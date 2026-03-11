Milano 11:24
Smiths Group, scendono le quotazioni a Londra

Ribasso per la società che produce attrezzature di rilevamento degli esplosivi, che passa di mano in perdita del 5,38%.
