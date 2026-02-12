Londra: andamento negativo per SEGRO

fondo d'investimento immobiliare inglese

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il, con una flessione dell'1,91%.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 7,807 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 7,65. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 7,965.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)