Milano 10:45
44.536 -3,77%
Nasdaq 2-mar
24.993 +0,13%
Dow Jones 2-mar
48.905 -0,15%
Londra 10:45
10.509 -2,52%
Francoforte 10:45
23.818 -3,33%

Intertek Group, scendono le quotazioni a Londra

Scende sul mercato il gruppo impegnato nei servizi di certificazione, ispezione e garanzia, che soffre con un calo del 9,36%.
