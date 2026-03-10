Milano 13:31
Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 9/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 marzo

Seduta positiva per il maggiore indice americano, che avanza bene e porta a casa un +0,83%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 6.734,2. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 6.863,7. Il peggioramento dell'S&P 500 è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 6.672,4.


