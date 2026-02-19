Milano 9:19
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 18/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 febbraio

Controllato progresso per il maggiore indice americano, che chiude in salita dello 0,56%.

Lo scenario di medio periodo dell'S&P 500 ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 6.937,6. Supporto a 6.828,9. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 7.046,3.


