Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 18/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 febbraio
Controllato progresso per il maggiore indice americano, che chiude in salita dello 0,56%.
Lo scenario di medio periodo dell'S&P 500 ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 6.937,6. Supporto a 6.828,9. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 7.046,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)