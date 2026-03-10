Milano 17:35
45.202 +2,67%
Nasdaq 20:22
24.993 +0,10%
Dow Jones 20:22
47.799 +0,12%
Londra 17:35
10.412 +1,59%
Francoforte 17:35
23.969 +2,39%

Eurozona: preme sull'acceleratore l'EURO STOXX Insurance

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: preme sull'acceleratore l'EURO STOXX Insurance
Giornata brillante per il comparto assicurativo dell'Area Euro, che avanza a 501,29 punti.
Condividi
```