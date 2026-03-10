Milano 13:38
Francoforte: rally per Auto1

Migliori e peggiori
Francoforte: rally per Auto1
(Teleborsa) - Effervescente Auto1, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,50%.

Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Auto1 mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,5%, rispetto a -3,28% del MDAX).


Il quadro tecnico di Auto1 suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 16,26 Euro con tetto rappresentato dall'area 16,73. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 15,96.

