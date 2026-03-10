Francoforte: rally per Auto1

(Teleborsa) - Effervescente Auto1
, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,50%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX
, su base settimanale, si nota che Auto1
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,5%, rispetto a -3,28% del MDAX
).
Il quadro tecnico di Auto1
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 16,26 Euro con tetto rappresentato dall'area 16,73. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 15,96.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)