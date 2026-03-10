Francoforte: risultato positivo per Volkswagen AG Pref

azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per le, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,03%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 89,43 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 91,17. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 88,39.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)