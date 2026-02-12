Milano
13:36
46.677
+0,36%
Nasdaq
11-feb
25.201
+0,29%
Dow Jones
11-feb
50.121
-0,13%
Londra
13:36
10.481
+0,08%
Francoforte
13:36
25.186
+1,33%
Giovedì 12 Febbraio 2026, ore 13.52
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: risultato positivo per Deutsche Telekom
Francoforte: risultato positivo per Deutsche Telekom
Migliori e peggiori
,
In breve
12 febbraio 2026 - 13.00
Punta con decisione al rialzo la performance della
compagnia telefonica tedesca
, con una variazione percentuale del 3,46%.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: andamento sostenuto per Deutsche Telekom
Francoforte: risultato positivo per Deutsche Telekom
Francoforte: andamento rialzista per Deutsche Telekom
Francoforte: performance negativa per Deutsche Telekom
Titoli e Indici
Deutsche Telekom
+3,98%
Altre notizie
Francoforte: brillante l'andamento di Deutsche Telekom
Francoforte: positiva la giornata per Deutsche Telekom
Francoforte: scambi in positivo per Deutsche Boerse
Francoforte: giornata depressa per Deutsche Boerse
Francoforte: in acquisto Deutsche Boerse
Francoforte: risultato positivo per Bayer
Guide
Novità pensioni 2026: cosa cambia e requisiti per andare in pensione
I requisiti per andare in pensione nel 2026 restano quelli già noti, ma si sono chiuse definitivamente le scorciatoie sperimentali che avevano ampliato le uscite negli ultimi anni.
leggi tutto