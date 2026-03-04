Francoforte: risultato positivo per Jungheinrich Ag Pref

(Teleborsa) - Avanza Jungheinrich Ag Pref
, che guadagna bene, con una variazione del 2,98%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Jungheinrich Ag Pref
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Jungheinrich Ag Pref
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 30,57 Euro con area di resistenza individuata a quota 31,43. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 30,07.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)