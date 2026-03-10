Milano 13:42
44.942 +2,08%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:42
10.391 +1,38%
Francoforte 13:42
23.873 +1,98%

Londra: scambi al rialzo per Prudential

Migliori e peggiori
Londra: scambi al rialzo per Prudential
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo di servizi finanziari e assicurativi, che tratta in utile del 3,52% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Prudential evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Prudential rispetto all'indice.


Analizzando lo scenario di Prudential si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 10,95 sterline. Prima resistenza a 11,11. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 10,88.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```