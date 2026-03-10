Londra: scambi al rialzo per Prudential

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo di servizi finanziari e assicurativi
, che tratta in utile del 3,52% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Prudential
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Prudential
rispetto all'indice.
Analizzando lo scenario di Prudential
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 10,95 sterline. Prima resistenza a 11,11. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 10,88.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)