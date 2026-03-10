Milano 17:35
45.202 +2,67%
Nasdaq 20:27
24.968 0,00%
Dow Jones 20:27
47.751 +0,02%
Londra 17:35
10.412 +1,59%
Francoforte 17:35
23.969 +2,39%

New York: seduta difficile per Waste Management

(Teleborsa) - Si muove in perdita il fornitore di servizi ambientali e di gestione dei rifiuti, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,59% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Waste Management è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di Waste Management è in rafforzamento con area di resistenza vista a 241,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 231,7. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 251,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
