Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:54
24.667 +0,10%
Dow Jones 19:54
47.167 -0,71%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

New York: seduta difficile per Expedia

Si muove in perdita il comparatore turistico mondiale, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,72% sui valori precedenti.
