New York: seduta molto difficile per West Pharmaceutical Services

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di componenti per siringhe
, che passa di mano in perdita del 5,06%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500
, evidenzia un rallentamento del trend di West Pharmaceutical Services
rispetto all'indice del basket statunitense
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'analisi di breve periodo di West Pharmaceutical Services
mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 243 USD e supporto a 228,2. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 257,7.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)