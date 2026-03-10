New York: seduta molto difficile per West Pharmaceutical Services

produttore di componenti per siringhe

(Teleborsa) - Ribasso per il, che passa di mano in perdita del 5,06%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.L'analisi di breve periodo dimette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 243 USD e supporto a 228,2. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 257,7.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)