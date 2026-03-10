Milano 17:35
45.202 +2,67%
Nasdaq 20:24
25.009 +0,17%
Dow Jones 20:24
47.828 +0,18%
Londra 17:35
10.412 +1,59%
Francoforte 17:35
23.969 +2,39%

New York: Centene in forte calo

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove in perdita l'azienda specializzata nei programmi di assicurazione sanitaria, che è in forte flessione, mostrando una perdita dell'11,25% sui valori precedenti.

L'andamento di Centene nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Centene, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 41,4 USD. Primo supporto visto a 36,55. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 34,66.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
