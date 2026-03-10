New York: Centene in forte calo

(Teleborsa) - Si muove in perdita l'azienda specializzata nei programmi di assicurazione sanitaria
, che è in forte flessione, mostrando una perdita dell'11,25% sui valori precedenti.
L'andamento di Centene
nella settimana, rispetto all'S&P-500
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Centene
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 41,4 USD. Primo supporto visto a 36,55. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 34,66.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)