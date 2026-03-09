Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 20:05
24.629 -0,06%
Dow Jones 20:05
47.165 -0,71%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Piazza Affari: scambi negativi per Sanlorenzo

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rosso per ilproduttore di yacht e superyacht, che sta segnando un calo del 3,59%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Sanlorenzo, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Sanlorenzo, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 29,2 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 30 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 28,9.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
