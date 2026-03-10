Milano 13:49
45.005 +2,23%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:50
10.403 +1,49%
Francoforte 13:50
23.912 +2,15%

Piazza Affari: amplia il rialzo BPER Banca

Migliori e peggiori
Piazza Affari: amplia il rialzo BPER Banca
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per l'istituto di credito emiliano, che mostra una salita bruciante del 4,50% sui valori precedenti.

Il movimento di BPER Banca, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE MIB, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la Banca emiliana, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 11,12 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 11,37 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 10,98.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```