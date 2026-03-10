Piazza Affari: amplia il rialzo BPER Banca

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per l'istituto di credito emiliano
, che mostra una salita bruciante del 4,50% sui valori precedenti.
Il movimento di BPER Banca
, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE MIB
, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la Banca emiliana
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 11,12 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 11,37 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 10,98.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)