Piazza Affari: amplia il rialzo BPER Banca

istituto di credito emiliano

BPER Banca

FTSE MIB

Banca emiliana

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per l', che mostra una salita bruciante del 4,50% sui valori precedenti.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 11,12 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 11,37 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 10,98.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)