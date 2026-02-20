Milano 13:05
46.228 +0,95%
Nasdaq 19-feb
24.797 0,00%
Dow Jones 19-feb
49.395 -0,54%
Londra 13:05
10.686 +0,55%
Francoforte 13:05
25.103 +0,24%

Piazza Affari: scambi in positivo per Mediobanca

(Teleborsa) - Scambia in profit l'istituto di piazzetta Cuccia, che lievita del 2,27%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Mediobanca più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di breve periodo della banca d'affari italiana mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 19,52 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 19,09. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 19,94.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
