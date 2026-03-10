Milano 13:55
45.026 +2,27%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:55
10.405 +1,52%
Francoforte 13:55
23.916 +2,16%

Piazza Affari: senza freni Prysmian

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Effervescente il gruppo specializzato nella produzione di cavi, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,62%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Prysmian evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'azienda produttrice di cavi rispetto all'indice.


Analizzando lo scenario di Prysmian si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 100,4 Euro. Prima resistenza a 102,5. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 99,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```