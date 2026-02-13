Milano 10:54
45.764 -0,99%
Nasdaq 12-feb
24.688 0,00%
Dow Jones 12-feb
49.452 -1,34%
Londra 10:54
10.421 +0,18%
Francoforte 10:53
24.837 -0,06%

Piazza Affari: calo per Prysmian

Ribasso composto e controllato per il gruppo specializzato nella produzione di cavi, che presenta una flessione del 2,96% sui valori precedenti.
