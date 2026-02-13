Milano
10:54
45.764
-0,99%
Nasdaq
12-feb
24.688
0,00%
Dow Jones
12-feb
49.452
-1,34%
Londra
10:54
10.421
+0,18%
Francoforte
10:53
24.837
-0,06%
Venerdì 13 Febbraio 2026, ore 11.10
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: calo per Prysmian
Piazza Affari: calo per Prysmian
Migliori e peggiori
,
In breve
13 febbraio 2026 - 09.35
Ribasso composto e controllato per il
gruppo specializzato nella produzione di cavi
, che presenta una flessione del 2,96% sui valori precedenti.
Guide
Novità pensioni 2026: cosa cambia e requisiti per andare in pensione
I requisiti per andare in pensione nel 2026 restano quelli già noti, ma si sono chiuse definitivamente le scorciatoie sperimentali che avevano ampliato le uscite negli ultimi anni.
leggi tutto