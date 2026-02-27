Milano 9:40
47.494 +0,14%
Nasdaq 26-feb
25.034 0,00%
Dow Jones 26-feb
49.499 +0,03%
Londra 9:40
10.892 +0,42%
25.327 +0,15%

Piazza Affari: scambi in positivo per Prysmian

Avanza il gruppo specializzato nella produzione di cavi, che guadagna bene, con una variazione del 3,30%.
