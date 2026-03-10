Milano 10:50
45.216 +2,71%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 10:50
10.428 +1,74%
Francoforte 10:50
23.984 +2,46%

Sanlorenzo vola in Borsa senza alcun impatto diretto dalla guerra in Iran

Finanza
Sanlorenzo vola in Borsa senza alcun impatto diretto dalla guerra in Iran
(Teleborsa) - Sanlorenzo, operatore della nautica di lusso quotato su Euronext STAR Milan, è uno dei migliori titoli dell'indice FTSE Italia All-Share nella seduta odierna dopo che ieri sera ha pubblicato risultati 2025 in linea con i risultati preliminari, con un dividendo di 1,05 euro per azione (rispetto a 1 euro previsto, con un payout del 34,6%).

Il gruppo ha specificato che il Medio Oriente ha rappresentato il 7,7% dei ricavi netti derivanti dalla vendita di nuovi yacht nel 2025 e circa l'8% degli ordini acquisiti (su un totale di circa il 10% nella regione MEA), aggiungendo che molti clienti mediorientali gestiscono i loro yacht principalmente nel Mediterraneo. Il management ha chiarito che, al momento, non vi è alcuna reazione da parte dei clienti allo scoppio della guerra in Iran e che l'aumento dei costi energetici è trascurabile per la loro attività (la domanda è anelastica ai prezzi del petrolio, la quota dei costi energetici sui costi operativi totali è molto bassa e l'aumento dell'inflazione è coperto dall'aumento dei prezzi di listino e dalla clausola di copertura dell'inflazione nei contratti).

Il piano industriale 2026-2028, insieme alle previsioni per il 2026, saranno presentati l'8 maggio 2026, insieme ai risultati del primo trimestre del 2026.

"Uno scenario di inflazione crescente e di rafforzamento del dollaro rispetto all'euro è positivo per il loro modello di business e, ad oggi, il Gruppo non ha riscontrato alcun impatto diretto dalla guerra in Iran", commentano gli analisti di Intesa Sanpaolo.

Sanlorenzo, che raggiunge 31,25 euro, con un aumento del 6,47%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 31,87 e successiva a quota 33,37. Supporto a 30,37.
Condividi
```