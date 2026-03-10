Sanlorenzo vola in Borsa senza alcun impatto diretto dalla guerra in Iran

(Teleborsa) - Sanlorenzo
, operatore della nautica di lusso quotato su Euronext STAR Milan, è uno dei migliori titoli dell'indice FTSE Italia All-Share
nella seduta odierna dopo che ieri sera ha pubblicato
risultati 2025 in linea con i risultati preliminari, con un dividendo di 1,05 euro per azione (rispetto a 1 euro previsto, con un payout del 34,6%).
Il gruppo ha specificato
che il Medio Oriente ha rappresentato il 7,7% dei ricavi netti derivanti dalla vendita di nuovi yacht nel 2025 e circa l'8% degli ordini acquisiti (su un totale di circa il 10% nella regione MEA), aggiungendo che molti clienti mediorientali gestiscono i loro yacht principalmente nel Mediterraneo. Il management ha chiarito che, al momento, non vi è alcuna reazione da parte dei clienti allo scoppio della guerra in Iran
e che l'aumento dei costi energetici è trascurabile per la loro attività (la domanda è anelastica ai prezzi del petrolio, la quota dei costi energetici sui costi operativi totali è molto bassa e l'aumento dell'inflazione è coperto dall'aumento dei prezzi di listino e dalla clausola di copertura dell'inflazione nei contratti).
Il piano industriale
2026-2028, insieme alle previsioni per il 2026, saranno presentati l'8 maggio
2026, insieme ai risultati del primo trimestre del 2026.
"Uno scenario di inflazione crescente e di rafforzamento del dollaro rispetto all'euro è positivo
per il loro modello di business e, ad oggi, il Gruppo non ha riscontrato alcun impatto diretto dalla guerra in Iran", commentano gli analisti di Intesa Sanpaolo
.Sanlorenzo
, che raggiunge 31,25 euro, con un aumento del 6,47%
. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 31,87 e successiva a quota 33,37. Supporto a 30,37.