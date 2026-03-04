Milano
3-mar
44.468
-3,92%
Nasdaq
3-mar
24.720
-1,09%
Dow Jones
3-mar
48.501
-0,83%
Londra
3-mar
10.484
-2,75%
Francoforte
3-mar
23.791
-3,44%
Mercoledì 4 Marzo 2026, ore 04.00
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Giornata da dimenticare per Tokyo, in forte calo -3,89% alle 03:50
Borsa: Giornata da dimenticare per Tokyo, in forte calo -3,89% alle 03:50
Il Nikkei 225 scambia a 54.090,11 punti
In breve
,
Finanza
04 marzo 2026 - 03.50
Tokyo mostra un disastroso -3,89% alle 03:50 e continua le contrattazioni a 54.090,11 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Profondo rosso per Tokyo, in forte ribasso -3,03% alle 07:20
Borsa: Profondo rosso per Tokyo, in forte ribasso -2,29% alle 03:50
Borsa: Profondo rosso per Tokyo, in forte ribasso -1,67% alle 07:20
Borsa: Su di giri Tokyo, in forte rialzo del 3,91% alle 07:20
Altre notizie
Borsa: Su di giri Tokyo, in forte rialzo del 4,44% alle 03:50
Borsa: Su di giri Tokyo, in forte rialzo del 4,16% alle 07:20
Borsa: Su di giri Tokyo, in forte rialzo del 2,94% alle 03:50
Borsa: Rosso per Tokyo, in calo dello 0,80% alle 03:50
Borsa: Rosso per Tokyo, in calo dello 0,75% alle 07:20
Borsa: Rosso per Tokyo, in calo dell'1,11% alle 07:20
Guide
ISEE 2026: come calcolarlo, novità e quali agevolazioni si possono chiedere
L’ISEE è una fotografia della situazione economica di un nucleo familiare, che viene “scattata” seguendo regole precise. Serve perché molte prestazioni pubbliche non sono uguali per tutti.
leggi tutto