Mercoledì 11 Marzo 2026, ore 11.33
Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Retail
11 marzo 2026 - 10.00
Il
Comparto vendite al dettaglio europeo
continua la giornata in aumento dello 0,89%.
Titoli e Indici
Euro Stoxx Retail
+0,63%
Guide
Come fare trading sull’oro: differenze tra futures, ETF e fondi auriferi
Quando si fa trading sull’oro tramite strumenti finanziari non si comprano lingotti, ma ci si espone al prezzo dell’oro. Questo prezzo è influenzato soprattutto da cinque fattori.
leggi tutto