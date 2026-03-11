Milano 14:52
44.758 -0,98%
Nasdaq 14:52
25.000 +0,17%
Dow Jones 14:52
47.403 -0,64%
Londra 14:52
10.320 -0,89%
Francoforte 14:52
23.658 -1,30%

Eurozona: moderato recupero per l'EURO STOXX Media

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: moderato recupero per l'EURO STOXX Media
Lieve aumento per l'indice del settore Media europeo, che si porta a 255,17 punti.
Condividi
```