New York: andamento rialzista per Datadog

(Teleborsa) - Balza in avanti il fornitore di servizi di monitoraggio di server o database
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,39%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Datadog
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,75%, rispetto a +0,85% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Datadog
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 128,1 USD. Primo supporto visto a 123,6. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 121,2.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)