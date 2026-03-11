Milano 17:35
44.773 -0,95%
Nasdaq 21:00
24.965 +0,03%
Dow Jones 21:00
47.417 -0,61%
Londra 17:40
10.354 -0,56%
Francoforte 17:35
23.640 -1,37%

New York: andamento rialzista per Datadog

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Balza in avanti il fornitore di servizi di monitoraggio di server o database, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,39%.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Datadog mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,75%, rispetto a +0,85% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Datadog, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 128,1 USD. Primo supporto visto a 123,6. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 121,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
