New York: in perdita Datadog

(Teleborsa) - A picco il fornitore di servizi di monitoraggio di server o database, che presenta un pessimo -4,69%.

Lo scenario su base settimanale di Datadog rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Le tendenza di medio periodo di Datadog si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 113,2 USD. Supporto stimato a 109,1. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 117,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
