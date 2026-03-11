New York: movimento negativo per AppLovin

piattaforma tecnologica di applicazioni

(Teleborsa) - Sottotono la, che passa di mano con un calo del 3,49%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Le implicazioni di medio periodo diconfermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 477,5 USD con primo supporto visto a 450,5. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 440,2.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)