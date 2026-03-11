Milano 17:35
New York: movimento negativo per AppLovin

(Teleborsa) - Sottotono la piattaforma tecnologica di applicazioni, che passa di mano con un calo del 3,49%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a AppLovin rispetto all'indice di riferimento.


Le implicazioni di medio periodo di AppLovin confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 477,5 USD con primo supporto visto a 450,5. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 440,2.

