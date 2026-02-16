Milano 17:29
45.480 +0,11%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 17:29
10.472 +0,24%
Francoforte 17:29
24.815 -0,40%

Londra: scatto rialzista per Metlen Energy & Metals

Londra: scatto rialzista per Metlen Energy & Metals
(Teleborsa) - Ottima performance per la holding industriale operante nei settori energia e metallurgia, che scambia in rialzo del 3,97%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Metlen Energy & Metals più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 35,65 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 37,2. Il peggioramento di Metlen Energy & Metals è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 34,65.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
