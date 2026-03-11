Milano
17:35
44.773
-0,95%
Nasdaq
18:12
24.971
+0,06%
Dow Jones
18:12
47.375
-0,69%
Londra
17:40
10.354
-0,56%
Francoforte
17:35
23.640
-1,37%
Mercoledì 11 Marzo 2026, ore 18.28
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: scambi negativi per il comparto media dell'Italia
Piazza Affari: scambi negativi per il comparto media dell'Italia
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
11 marzo 2026 - 17.00
L'
Indice media italiano
perde l'1,48%, continuando la seduta a 9.038,44 punti.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: vendite diffuse sul comparto media dell'Italia
Piazza Affari: si concentrano le vendite sul comparto media dell'Italia
Piazza Affari: andamento rialzista per il comparto media dell'Italia
Piazza Affari: si concentrano le vendite sul comparto media dell'Italia
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Media
-2,15%
Altre notizie
Piazza Affari: comparto media dell'Italia, quotazioni alle stelle
Piazza Affari: al centro degli acquisti il comparto media dell'Italia
Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Media
Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Media
Piazza Affari: scambi negativi per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Eurozona: calo per l'EURO STOXX Media
Guide
Come fare trading sull’oro: differenze tra futures, ETF e fondi auriferi
Quando si fa trading sull’oro tramite strumenti finanziari non si comprano lingotti, ma ci si espone al prezzo dell’oro. Questo prezzo è influenzato soprattutto da cinque fattori.
leggi tutto