Milano 17:35
44.773 -0,95%
Nasdaq 18:12
24.971 +0,06%
Dow Jones 18:12
47.375 -0,69%
Londra 17:40
10.354 -0,56%
Francoforte 17:35
23.640 -1,37%

Piazza Affari: scambi negativi per il comparto media dell'Italia

L'Indice media italiano perde l'1,48%, continuando la seduta a 9.038,44 punti.
