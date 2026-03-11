Milano 11:23
44.879 -0,71%
Nasdaq 10-mar
24.956 0,00%
Dow Jones 10-mar
47.707 -0,07%
Londra 11:23
10.334 -0,75%
Francoforte 11:23
23.663 -1,28%

Piazza Affari: seduta euforica per Mediobanca

Migliori e peggiori, In breve
Prepotente rialzo per l'istituto di piazzetta Cuccia, che mostra una salita bruciante del 4,02% sui valori precedenti.
