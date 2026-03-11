Vento in poppa per Nebius dopo l'accordo con Nvidia da 2 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Non arrestano la loro corsa le azioni di Nebius
, che dopo lo stacco in apertura, a poco meno di tre ore dall'avvio di Wall Street, continuano a consolidare i guadagni viaggiando a 109,5 dollari, in progresso di oltre il 13%.
A sostenere gli acquisti sul titolo, l'annuncio da parte del colosso NVIDIA
di un investimento di 2 miliardi di dollari
nel fornitore di servizi cloud nell’ambito di una partnership strategica
per sviluppare infrastrutture cloud
su scala hyperscale
per il mercato dell’intelligenza artificiale
.
La partnership approfondisce la collaborazione sull’intero stack tecnologico dell’IA, dall’architettura delle AI factory al software di produzione, consentendo a Nebius di accelerare lo sviluppo della sua piattaforma cloud per l’intelligenza artificiale. NVIDIA supporterà l’adozione anticipata da parte di Nebius dell’ultima generazione della piattaforma di calcolo accelerato di NVIDIA.
In base all’accordo, Nebius prevede di implementare oltre 5 gigawatt di capacità entro la fine del 2030. Le aziende collaboreranno sulla progettazione delle AI factory, sulle capacità di inferenza, sull’implementazione dell’infrastruttura IA e sull’ottimizzazione della gestione della flotta.(Foto: Bethany Drouin)