Nvidia, partnership strategica in Thinking Machines Lab

(Teleborsa) - Nvidia
sta effettuando un nuovo investimento in Thinking Machines Lab
, un'azienda di intelligenza artificiale fondata dall'ex dirigente di OpenAI Mira Murati, e fornirà chip
per aiutare ad addestrare
ed eseguire i modelli di intelligenza artificiale
della startup.
Thinking Machines utilizzerà i futuri acceleratori di intelligenza artificiale Vera Rubin di Nvidia
nell'ambito di un accordo pluriennale
, hanno dichiarato le aziende in un a nota martedì. I chip, che saranno implementati da Thinking Machines all'inizio del prossimo anno
, forniranno una potenza di calcolo pari ad almeno 1 gigawatt
.
Nvidia, che aveva già investito in Thinking Machines lo scorso anno, non ha fornito i termini dell'accordo
attuale né ha specificato se si tratterà di un'iniezione di denaro, di chip o di una combinazione dei due. Le aziende hanno descritto l'investimento come "significativo
".