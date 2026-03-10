Milano 15:40
Nvidia, partnership strategica in Thinking Machines Lab

Supporterà l'addestramento dei modelli di AI della startup

(Teleborsa) - Nvidia sta effettuando un nuovo investimento in Thinking Machines Lab, un'azienda di intelligenza artificiale fondata dall'ex dirigente di OpenAI Mira Murati, e fornirà chip per aiutare ad addestrare ed eseguire i modelli di intelligenza artificiale della startup.

Thinking Machines utilizzerà i futuri acceleratori di intelligenza artificiale Vera Rubin di Nvidia nell'ambito di un accordo pluriennale, hanno dichiarato le aziende in un a nota martedì. I chip, che saranno implementati da Thinking Machines all'inizio del prossimo anno, forniranno una potenza di calcolo pari ad almeno 1 gigawatt.

Nvidia, che aveva già investito in Thinking Machines lo scorso anno, non ha fornito i termini dell'accordo attuale né ha specificato se si tratterà di un'iniezione di denaro, di chip o di una combinazione dei due. Le aziende hanno descritto l'investimento come "significativo".
