Milano 15:05
44.227 -1,22%
Nasdaq 15:05
24.695 -1,08%
Dow Jones 15:05
46.916 -1,06%
Londra 15:05
10.307 -0,46%
Francoforte 15:05
23.549 -0,39%

Apertura cantieri USA (MoM) in gennaio

Apertura cantieri USA (MoM) in gennaio
USA, Apertura cantieri in gennaio su base mensile (MoM) +7,2%, in aumento rispetto al precedente +4,8%.
