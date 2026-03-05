Milano 16:27
Prezzi export USA (MoM) in gennaio

Prezzi export USA (MoM) in gennaio
USA, Prezzi export in gennaio su base mensile (MoM) +0,6%, invariato rispetto al precedente (la previsione era +0,3%).
