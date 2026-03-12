Milano
Giovedì 12 Marzo 2026, ore 15.29
USA, Apertura cantieri in gennaio
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
12 marzo 2026 - 13.35
USA,
Apertura cantieri in gennaio pari a 1,49 Mln unità
, in aumento rispetto al precedente 1,39 Mln unità (la previsione era 1,34 Mln unità).
(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
