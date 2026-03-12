Milano 9:56
44.702 -0,16%
Nasdaq 11-mar
24.965 0,00%
Dow Jones 11-mar
47.417 -0,61%
Londra 9:56
10.314 -0,38%
23.587 -0,22%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Milano (-0,37%)

Il FTSE MIB inizia gli scambi a 44.609,14 punti

Il Principale indice della Borsa di Milano tratta con un moderato -0,37%, a quota 44.609,14 in apertura.
