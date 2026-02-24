Milano 17:35
46.652 -0,10%
Nasdaq 19:43
24.988 +1,13%
Dow Jones 19:43
49.276 +0,97%
Londra 17:35
10.681 -0,04%
Francoforte 17:35
24.986 -0,02%

Borsa: Frazionale rialzo per Parigi che porta a casa un mediocre +0,26%

Il CAC40 chiude la seduta a 8.519,21 punti

In breve, Finanza
Borsa: Frazionale rialzo per Parigi che porta a casa un mediocre +0,26%
Parigi riporta un guadagno dello 0,26%, terminando a 8.519,21 punti.
Condividi
```