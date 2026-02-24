Milano
17:35
46.652
-0,10%
Nasdaq
19:43
24.988
+1,13%
Dow Jones
19:43
49.276
+0,97%
Londra
17:35
10.681
-0,04%
Francoforte
17:35
24.986
-0,02%
Martedì 24 Febbraio 2026, ore 20.00
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Frazionale rialzo per Parigi che porta a casa un mediocre +0,26%
Borsa: Frazionale rialzo per Parigi che porta a casa un mediocre +0,26%
Il CAC40 chiude la seduta a 8.519,21 punti
In breve
,
Finanza
24 febbraio 2026 - 17.43
Parigi riporta un guadagno dello 0,26%, terminando a 8.519,21 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Frazionale rialzo per Parigi che porta a casa un mediocre +0,43%
Borsa: Frazionale rialzo per Madrid che porta a casa un mediocre +0,99%
Borsa: Frazionale rialzo per Madrid che porta a casa un mediocre +1,4%
Borsa: Frazionale rialzo per Madrid che porta a casa un mediocre +0,7%
Argomenti trattati
Parigi
(149)
Titoli e Indici
France Cac 40
+0,26%
Altre notizie
Borsa: Frazionale rialzo per Madrid che porta a casa un mediocre +0,78%
Borsa: Frazionale rialzo per Shanghai che porta a casa un mediocre +0,47%
Borsa: Frazionale rialzo per Madrid che porta a casa un mediocre +0,56%
Borsa: Frazionale rialzo per Londra che porta a casa un mediocre +0,56%
Borsa: Frazionale rialzo per Londra che porta a casa un mediocre +0,59%
Borsa: Frazionale rialzo per il Nasdaq-100 che porta a casa un mediocre +0,29%
Guide
Piattaforme di trading: come funzionano, come aprirle e quanto costano
Le piattaforme di trading sono il punto di contatto tra chi investe e i mercati finanziari. Queste piattaforme hanno reso l’accesso ai mercati rapido e immediato.
leggi tutto