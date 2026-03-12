Milano 15:06
44.220 -1,23%
Nasdaq 15:06
24.701 -1,06%
Dow Jones 15:06
46.934 -1,02%
Londra 15:06
10.305 -0,47%
Francoforte 15:06
23.547 -0,39%

Borsa: Milano in flessione dello 0,52% alle 13:00

Il FTSE MIB tratta a 44.539,77 punti

Milano riporta un contenuto ribasso dello 0,52% alle 13:00 e continua le contrattazioni a 44.539,77 punti.
