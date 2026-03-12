GOLD dell'11/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 marzo
Contenuto ribasso per il metallo giallo, che archivia la sessione in flessione dello 0,57%.
Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 5.307,6 a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 5.039,8 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento dell'oro è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 5.307,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)