Londra: scambi al rialzo per Haleon

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l' azienda attiva nella produzione di preparati chimici e farmaceutici , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,05%.



La tendenza ad una settimana di Haleon è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Haleon , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 3,672 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 3,771 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 3,606.



