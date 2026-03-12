Londra: scambi al rialzo per Haleon
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda attiva nella produzione di preparati chimici e farmaceutici, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,05%.
La tendenza ad una settimana di Haleon è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Haleon, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 3,672 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 3,771 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 3,606.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
