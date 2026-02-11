Milano 17:35
46.511 -0,62%
Nasdaq 21:46
25.222 +0,38%
Dow Jones 21:46
50.130 -0,12%
Londra 17:40
10.472 +1,14%
Francoforte 17:35
24.856 -0,53%

New York: calo per Boeing

Migliori e peggiori, Spazio, Trasporti, Industria
New York: calo per Boeing
(Teleborsa) - Composto ribasso per il colosso dell'aereonautica, in flessione del 2,75% sui valori precedenti.

Il trend di Boeing mostra un andamento in sintonia con quello del Dow Jones. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve del gigante aerospaziale statunitense è in rafforzamento con area di resistenza vista a 241,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 233. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 250,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```