New York: calo per Boeing

(Teleborsa) - Composto ribasso per il colosso dell'aereonautica
, in flessione del 2,75% sui valori precedenti.
Il trend di Boeing
mostra un andamento in sintonia con quello del Dow Jones
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
La tendenza di breve del gigante aerospaziale statunitense
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 241,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 233. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 250,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)