New York: in perdita Schlumberger

(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di servizi di ingegneria, esplorazione e produzione di petrolio e gas , che passa di mano in perdita del 6,02%.



L'andamento di Schlumberger nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico di medio periodo di Schlumberger rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 46,68 USD, mentre i supporti sono stimati a 44,49. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 48,87.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```