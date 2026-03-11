SLB smobilita le operazioni in alcuni paesi mediorientali, impatto sui conti del trimestre

(Teleborsa) - SLB
, che prima si chiamava Schlumberger ed è il più grande fornitore al mondo di servizi per giacimenti petroliferi, ha "iniziato a smobilitare le operazioni" in alcuni paesi del Medio Oriente
in risposta alle azioni dei clienti per salvaguardare il personale e le strutture. Lo si legge in una nota della società, dove viene anche indicato che i viaggi e gli spostamenti nella regione sono stati sospesi.
Queste misure proseguiranno finché necessario
, fino a quando la situazione nella regione non si sarà stabilizzata, spiega SLB, che inizierà una ripresa graduale della piena attività non appena le condizioni lo consentiranno.
I ricavi
di SLB per il primo trimestre saranno inferiori alle aspettative
e l'azienda prevede di sostenere costi aggiuntivi
con un impatto di circa 6-9 centesimi sull'utile per azione del primo trimestre.
Nonostante queste interruzioni a breve termine, SLB "rimane fiduciosa nella resilienza di fondo del suo business globale
, incluso il Medio Oriente" e sottolinea di aver "affrontato numerose crisi geopolitiche nel corso dei suoi 100 anni di storia", vantando "una profonda esperienza nell'affrontare queste sfide".