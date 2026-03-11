SLB smobilita le operazioni in alcuni paesi mediorientali, impatto sui conti del trimestre

SLB

(Teleborsa) -, che prima si chiamava Schlumberger ed è il più grande fornitore al mondo di servizi per giacimenti petroliferi, hain risposta alle azioni dei clienti per salvaguardare il personale e le strutture. Lo si legge in una nota della società, dove viene anche indicato che i viaggi e gli spostamenti nella regione sono stati sospesi.Queste, fino a quando la situazione nella regione non si sarà stabilizzata, spiega SLB, che inizierà una ripresa graduale della piena attività non appena le condizioni lo consentiranno.di SLB per il primo trimestre sarannoe l'azienda prevede di sostenerecon un impatto di circa 6-9 centesimi sull'utile per azione del primo trimestre.Nonostante queste interruzioni a breve termine, SLB "rimane, incluso il Medio Oriente" e sottolinea di aver "affrontato numerose crisi geopolitiche nel corso dei suoi 100 anni di storia", vantando "una profonda esperienza nell'affrontare queste sfide".