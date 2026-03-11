Milano 17:35
44.773 -0,95%
Nasdaq 18:10
24.986 +0,12%
Dow Jones 18:10
47.386 -0,67%
Londra 17:40
10.354 -0,56%
Francoforte 17:35
23.640 -1,37%

New York: nuovo spunto rialzista per Lam Research

Migliori e peggiori, In breve
Seduta positiva per il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori, che avanza bene del 2,40%.
