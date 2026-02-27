Milano 17:40
47.210 -0,46%
Nasdaq 17:55
24.954 -0,32%
Dow Jones 17:55
48.922 -1,17%
Londra 17:46
10.911 +0,59%
Francoforte 17:35
25.284 -0,02%

New York: peggiora Delta Air Lines

Migliori e peggiori, Trasporti
(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia aerea americana, che perde terreno, mostrando una discesa del 6,51%.

La tendenza ad una settimana di Delta Air Lines è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, Delta Air Lines è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 67,17 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 65,26. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 69,08.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
