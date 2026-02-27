New York: peggiora Delta Air Lines

(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia aerea americana
, che perde terreno, mostrando una discesa del 6,51%.
La tendenza ad una settimana di Delta Air Lines
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, Delta Air Lines
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 67,17 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 65,26. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 69,08.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)