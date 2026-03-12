Milano 10:05
44.695 -0,17%
Nasdaq 11-mar
24.965 0,00%
Dow Jones 11-mar
47.417 -0,61%
Londra 10:05
10.316 -0,37%
Francoforte 10:05
23.586 -0,23%

Piazza Affari: giornata negativa in Borsa per l'indice del settore alimentare italiano

Piazza Affari: giornata negativa in Borsa per l'indice del settore alimentare italiano
Si abbattono le vendite sul comparto alimentare a Piazza Affari, che continua la giornata a 77.430,04 punti, in forte calo dell'1,96%.
