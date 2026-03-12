Si muove in ribasso Estee Lauder a New York

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società leader nei trattamenti anti-age , che esibisce una perdita secca del 7,42% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Estee Lauder , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico dell' azienda attiva nel mercato dei cosmetici mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 83,22 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 87,77. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 81,68.



