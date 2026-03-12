Si muove in ribasso Estee Lauder a New York
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società leader nei trattamenti anti-age, che esibisce una perdita secca del 7,42% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Estee Lauder, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico dell'azienda attiva nel mercato dei cosmetici mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 83,22 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 87,77. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 81,68.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
