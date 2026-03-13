New York: scambi in positivo per Estee Lauder

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società leader nei trattamenti anti-age , in guadagno del 3,68% sui valori precedenti.



L'andamento di Estee Lauder nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico dell' azienda attiva nel mercato dei cosmetici suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 85,27 USD con tetto rappresentato dall'area 88,85. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 83,14.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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